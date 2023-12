Tat in Niederkassel Aushilfsfahrer soll Handys aus Paketen gestohlen haben

Ein 19-jähriger Paketbote soll sich am Inhalt mehrerer Kartons bedient haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, flog das Ganze auf, als eine 43-Jährige in einer Filiale des Versanddienstleisters in Niederkassel das geringe Gewicht ihres Paketes bemerkte. Als sie es öffnete, fehlte das von ihr bestellte Smartphone. Die eingeschaltete Polizei machte den 19-jährigen Aushilfsfahrer als Tatverdächtigen aus und nahm ihn am Donnerstag vorläufig fest.