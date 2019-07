Nideggen in der Eifel : Phosphorgranate aus dem Krieg soll Flächenbrand ausgelöst haben

Nideggen Eine Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat in der Kleinstadt Nideggen im Kreis Düren offenbar einen Flächenbrand ausgelöst. Ein Feuerwehrmann musste ins Krankenhaus.

Die Granate war vermutlich durch Feldarbeiten ans Tageslicht gelangt und könnte am Montagnachmittag das Stoppelfeld in Brand gesetzt haben, wie die Feuerwehr der Kleinstadt in der Eifel am Dienstag mitteilte.