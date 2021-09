Verhinderter Anschlag auf Synagoge : Anwalt sieht Tatverdacht des 16-Jährigen nicht erhärtet

Foto: dpa/Alex Talash 9 Bilder Mehrere Festnahmen nach Polizeieinsatz an Hagener Synagoge

Liveblog Düsseldorf/Hagen Der Anwalt des in Hagen festgenommenen 16-jährigen Syrers geht von einer Freilassung noch am Freitag aus. Innenminister Reul sagte, es gebe Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund. Drei weitere Festgenommene wurden am Donnerstag wieder freigelassen.