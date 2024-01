Nach „Scharia-Polizei“ an Neusser Schule Was tun, wenn Schüler zu radikalen Islamisten werden?

Der Fall in Neuss hat viele Menschen erschreckt – nicht nur Schüler, Lehrkräfte und Eltern. Vier Jugendliche sollen versucht haben, an einer Gesamtschule eine Art radikal-islamisches Kontrollorgan, eine sogenannte „Scharia-Polizei“, dort zu installieren. Sie sollen nicht nur ihre Mitschüler, die sich nicht an den von ihnen ausgerufenen Regeln orientierten, bedrängt haben, sondern selbst Lehrkräfte. Der Extremfall zeigt, dass radikale Ansichten auch, oder vielleicht sogar gerade, bei sehr jungen Menschen auf offene Ohren stoßen können. Doch woran liegt es, das manche dafür anfälliger scheinen als andere, und was können Mitschüler, Lehrkräfte und Eltern dagegen tun?