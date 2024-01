Forderung nach Gebetsräumen und Verschleierung Sorge vor wachsendem Islam-Einfluss an NRW-Schulen

An weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen beobachten Lehrkräfte in Teilen der Schülerschaft eine fortschreitende erzkonservative Auslegung des Islams. „Wir erkennen aktuell einen deutlichen Trend unter den muslimischen Schülern, sich stärker religiös zu verhalten – auch was die Einhaltung religiöser Rituale und die Auslegung des Korans betrifft. Gerade aus gemäßigteren und liberalen muslimischen Familien werden die Kinder plötzlich konservativer“, sagt Klaus Köther, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) in NRW.