Forderung nach Gebetsräumen und Verschleierung Sorge vor wachsendem Islam-Einfluss an NRW-Schulen

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte unserer Redaktion: „Leider sehen wir in diesen Tagen, dass sich Teile unserer Gesellschaft einen islamistischen Gottesstaat herbeisehnen. Die Radikalisierung macht auch vor Kindern und Jugendlichen nicht Halt“, so Reul. „Eine große Gefahr birgt dabei das Internet, wo Kinder häufig viel Zeit verbringen.“ In den Sozialen Medien können Ideologien mit großer Reichweite ungefiltert und uneingeordnet verbreitet werden – der ideale Nährboden für Extremismus. „Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Jüngsten durch diese Propaganda in die Hände von extremistischen Gruppen gelangen. Wir müssen junge Menschen als Gesellschaft besser mitnehmen, mehr in den Austausch gehen und ihnen Alternativen aufzeigen“, so der NRW-Innenminister weiter.