Markus Saxert spielt Musik für Senioren : Der „Altenheim-DJ“ tourt durchs Rheinland

Neuss Seit mehr als 25 Jahren ist Markus Saxert DJ. Da viele Events während der Corona-Krise nicht stattfinden, tourt er durchs Rheinland und spielt Musik für Senioren, deren Alltag durch Besuchs- und Betretungsverbote stark eingeschränkt ist. Wir haben ihn bei einem Auftritt in Neuss begleitet.

Ein Blick in den Hinterhof der Neusser Senioreneinrichtung „Haus am Rosengarten“ reicht Markus Saxert, um zu wissen, welches Equipment er für den heutigen Auftritt aus seinem Auto holen muss. „Hier muss ich nur einen recht kleinen Bereich abdecken. Bei dieser Größe reicht mir ein Lautsprecher“, erklärt er, während er besagten Lautsprecher behutsam aus dem Auto hebt und ihn im Hinterhof der Einrichtung platziert. Wenige Augenblicke später hat DJ Markus einen Tisch samt Mischpult, Lautsprecher und Laptop aufgebaut und alles miteinander verkabelt. Die ersten neugierigen Bewohner der Senioreneinrichtung kommen an ihre Fenster und beobachten, was passiert.