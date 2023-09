Festbier, Hendl und Blasmusik Wo Sie das Oktoberfest auch in NRW feiern können

Vom 16. September bis zum 3. Oktober findet auf der Münchner Theresienwiese die Wiesn statt, wie das Oktoberfest mundartlich genannt wird. Wie in jedem Jahr gingen die Videos der ersten Festbesucher, die die Zelte stürmen, um die Welt. Vielleicht nicht ganz so groß, doch auch mit bayerischem Flair, kann das Oktoberfest aber auch dank zahlreicher Ableger in Nordrhein-Westfalen gefeiert werden. Wir haben sieben Veranstaltungen gesammelt, wo sie auch fern von München an Festbier, Radi und Backhendl kommen.