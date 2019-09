Polizei nimmt 26-Jährigen fest : 20-Jähriger bei Schlägerei in Neuss schwer verletzt

20-Jähriger bei Schlägerei in Neuss schwer verletzt

Streifenwagen stehen auf der Augustinusstraße in Neuss. Foto: Emergency-Report.de/Bothe

Neuss In Neuss ist ein 20-Jähriger bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem 26-Jährigen mit einer zerbrochenen Glasflasche attackiert und schwer verletzt worden.

Ein 20 Jahre alter Mann ist am Freitagabend bei einer Schlägerei zwischen mehreren Personen an der Augustinusstraße mit einer zerbrochenen Flasche attackiert und schwer verletzt worden. Bei der Polizei waren gegen 21.15 Uhr gleich mehrere Hinweise per Notruf eingegangen. Daraufhin rückten die Beamten aus. Als sie vor Ort eintrafen, wies ein 20-Jähriger aus der größeren Personengruppe vor Ort eine stark blutende Verletzung im Bereich eines Armes auf, die noch rettungsmedizinisch versorgt werden musste.