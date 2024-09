Neun Oktoberfeste in der Region Wo in NRW O‘zapft is

Zuckerwatte, knusprige Hähnchen, dazu Fahrgeschäfte für Kinder und Erwachsene, alles untermalt von bayerischer Stimmungsmusik, fahren die Veranstalter des 60. Haarener Oktoberfestes im Kreis Heinsberg an drei Tagen auf. Es spielen die Bands Ois Easy und Blechblos’n, letztere gleich an zwei Tagen, auch zum Ausklang am Sonntag.

Wo? Festwiese an der Windmühle, Elsweg, 52525 Waldfeucht-Haaren

Wann? 11. bis 13. Oktober, Fr., Sa 20 Uhr, So 10 Uhr, Kirmes ab 14, Biergarten ab 15 Uhr

Wieviel? Abendticket ab ca. 20, Kombiticket fürs Wochenende ab 36 Euro, Sonntag Eintritt frei

Info haarener-oktoberfest.de