Im Raum Köln/Aachen Neun Festnahmen bei Schlag gegen Drogenbande in NRW

Der Bande wird unter anderem vorgeworfen, über Scheinfirmen Kokain im zweistelligen Kilogrammbereich aus Kolumbien bezogen zu haben. Bereits im Februar seien bei einer Kontrolle am Flughafen Köln/Bonn etwa 10 Kilo Kokain sichergestellt worden, die als Kaffeesendung aus Kolumbien getarnt waren. 9 Beschuldigte sollen zudem Marihuana im dreistelligen Kilogrammbereich bezogen und nach Deutschland sowie in die Niederlande gebracht haben. Im September seien in Frankreich insgesamt 559 Kilogramm Marihuana sichergestellt werden, die nach bisherigen Ermittlungen ebenfalls der hiesigen Gruppe zuzurechnen sind.