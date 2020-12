Preise für Print und Digital : „Rheinische Post“ gewinnt neun European Newspaper Awards

Beim größten europäischen Zeitungswettbewerb für Konzeption und Design holte die „Rheinische Post“ gleich neun Preise in acht Kategorien. Auzeichnungen gab es sowohl für das Print-Produkt, als auch für RP Online und die Social-Media-Kanäle der RP.

164 Zeitungen aus 25 Ländern beteiligten sich in diesem Jahr am European Newspaper Award, dem größten, europäischen Zeitungswettbewerb für Konzeption und Design. In 20 Kategorien gab es mehr als 4000 Einreichungen, auch die „Rheinische Post“ beteiligte sich mit Seiten, Projekten, Grafiken, Entwürfen. Und das äußerst erfolgreich: Die RP holte gleich neun Preise in acht Kategorien - sowohl im Print-Produkt, als auch auf RP Online und den Social-Media-Kanälen der RP.