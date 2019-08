Start in zwei Wochen : 158.000 i-Dötzchen werden in NRW eingeschult

Düsseldorf Für fast 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen beginnt nach den Sommerferien in zwei Wochen der Unterricht. Rund 158.400 Jungen und Mädchen werden eingeschult.

Das teilte das Schulministerium am Mittwoch mit. Während es für die meisten Schüler am 28. August wieder losgeht, kann die Einschulungen der i-Dötzchen je nach Entscheidung der einzelnen Einrichtung auch auf den 29. August gelegt werden.

Nach Schulform fiel die Quote mit fast 57 Prozent am höchsten in Hauptschulen aus, gefolgt von Realschulen (rund 47 Prozent) und Grundschulen mit 43,6 Prozent. Als Schüler mit Zuwanderungsgeschichte gelten Jungen und Mädchen, die nicht in Deutschland geboren und zugewandert sind oder Schüler, bei denen das auf mindestens einen Elternteil zutrifft, sowie Kinder aus Familien, in denen Deutsch nicht Hauptsprache ist.