Verabschiedung am Mittwoch: Das sind die Streitpunkte beim neuen Polizeigesetz

Verabschiedung am Mittwoch

Düsseldorf Am Mittwoch soll im Düsseldorfer Landtag das neue Polizeigesetz verabschiedet werden. Im Vorfeld gab es zahlreiche Proteste dagegen. Die wichtigsten Änderungen haben wir zusammengefasst.

CDU und FDP sind sich bereits seit längerem einig, die SPD hat mittlerweile auch zugestimmt. Am Mittwoch soll das neue Polizeigesetz nun verabschiedet werden.

Das neue Polizeigesetz soll die Befugnisse der Polizei etwa bei der Überwachung von digitaler Kommunikation und dem Umgang mit Gefährdern deutlich ausweiten. Am vergangenen Wochenende haben noch zahlreiche Demonstranten dagegen protestiert. Die wichtigsten Kritikpunkte:

Videobeobachtung

Bislang durften Kameras nur an öffentlichen Plätzen angebracht werden, an denen in der Vergangenheit bereits Straftaten begangen worden sind. Mit dem neuen Gesetz dürfen Plätze nun aber auch mit Kameras überwacht werden, bei denen „Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dort Straftaten von erheblicher Bedeutung verabredet, vorbereitet oder begangen werden“.