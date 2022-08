Maskenpflicht in Fern- und Flugverkehr : NRW-Gesundheitsminister Laumann begrüßt Corona-Regeln für Herbst und Winter

Köln/Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Laumann begrüßt die neuen Corona-Regeln des Bundeskabinetts für Herbst und Winter. Bundesweit wird es unter anderem eine einheitliche Maskenpflicht für den Flug- und Fernverkehr geben. Laumann hatte schon zuvor ein geschlossenes Vorgehen der Länder gefordert.

Die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz sehen ab Oktober bundesweit nur wenige Regeln vor. Ansonsten sollen die Länder entscheiden können, ob und wann sie die Corona-Maßnahmen verschärfen. Bundesweit einheitlich gilt eine Masken- und Testpflicht für Besucher und Personal von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Im öffentlichen Fern- und Flugverkehr müssen FFP2-Masken getragen werden. Bisher reicht auch eine einfachere OP-Maske aus. Die soll nach den am Mittwoch vorgestellten Gesetzesplänen der Bundesregierung nur noch für Kinder von 6 bis 14 Jahren und für Personal möglich sein.

Dafür müsse man sich immer wieder die Ziele in der Pandemiebekämpfung vor Augen führen, sagte der CDU-Politiker. „Wir wollen, dass möglichst wenig Menschen an Corona sterben, wir wollen aber auch vor allen Dingen natürlich, dass unsere Krankenhäuser nicht überlastet sind.“ Zudem sei wichtig, dass die Krankenstände nicht so hoch anstiegen, dass sie den Betrieb der Infrastruktur in Gefahr brächten.

Nordrhein-Westfalen orientiert sich schon bisher bei der Frage der Maskenpflicht im Nahverkehr an der jeweiligen Regelung des Bundes. Das NRW-Gesundheitsministerium hatte erst am vergangenen Donnerstag die Corona-Schutzverordnung sowie weitere Regelungen für NRW ohne Änderungen bis zum Stichtag 23. September verlängert. Sie ist an diesem Donnerstag in Kraft getreten. Darin heißt es bei der Maskenpflicht in bestimmten Bereichen, dass „mindestens eine medizinische Maske (sogenannte OP-Maske)“ zu tragen sei. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass die bisherige Regelung zur Maskenpflicht im Nahverkehr bis 30. September verlängert wird.