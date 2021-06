Neues Festival in Bochum : Strandkorb Open Air statt Zeltfestival

Bochum Nach Bochum kommt ein neues Festival: Ende August bis Anfang September findet das Strandkorb Open Air auf dem Gelände des Zeltfestival Ruhr statt. Es gilt als coronakonforme Alternative.

Wegen Corona fällt das Zeltfestival am Kemnader See auch in diesem Jahr aus. Mit dem Strandkorb-Festival kommt jetzt eine coronakonforme Alternative nach Bochum .

Um die Kontakte so gering wie möglich zu halten, gibt es neben jedem Strandkorb eine Kühlbox. Snacks und Getränke können online vorbestellt werden, die Verpflegung wird dann an den Strandkorb gebracht.

Für das Festival sind bisher vier Künstler bestätigt: Komiker Helge Schneider (27. August), die Sing- und Songwriter Philipp Poisel (7. September) und Vincent Weiss (20. August) sowie die Mix-Show Comedy Splash am 8. September. Der Ticketverkauf startet am Freitag, 11. Juni. Die Tickets sind exklusiv bei Eventim erhältlich. Weitere Termine sollen folgen, auch Veranstaltungen für Kinder sind geplant, diese sollen nachmitags stattfinden.

Das Strandkorb Open Air findet in diesem Jahr in insgesamt 16 Städten statt. In NRW sind weitere Konzertveranstaltungen in Mönchengladbach und Bielefeld geplant. Dort treten Künstler wie Clueso, Max Giesinger oder etwa Die Fantastischen Vier auf.