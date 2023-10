Neuer True-Crime-Podcast aus NRW Über den mörderischen Plan einer Influencerin

„Im True-Crime-Segment sind alle Formate sehr ähnlich“, sagt Benecken. „Oft werden Fälle erzählt, die Jahrzehnte zurückliegen.“ In „Mundraub“ werden in jeder Folge zwei aktuelle Fälle besprochen. In der ersten Folge geht es um Alfons Schuhbeck, den ehemaligen Starkoch, der in München wegen Kostenpflichtiger Inhalt Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden ist. Dabei spielt weniger der Prozess eine Rolle, sondern Fragen wie: Was erwartet Schuhbeck im Gefängnis? Gibt es im Knast einen „Promi-Bonus“? Und wie hätte eine alternative Verteidigung aussehen können? Der Podcast will vor allem Insider- und Hintergrundinformationen liefern. Benecken arbeitet seit 20 Jahren als Strafverteidiger, hat mehrere Bücher unter anderem über den Alltag im Gefängnis („Inside Knast“) geschrieben.