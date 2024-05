Bandidos und Hells Angels In NRW droht eine neue Rockerfehde

In Nordrhein-Westfalen könnte es wieder zu Auseinandersetzungen und offenen Konfrontationen im Rockermilieu kommen. So haben die Sicherheitsbehörden festgestellt, dass sich die per Gesetz verbotenen Bandidos offenbar im Untergrund wieder neu aufstellen. Nach aktuellen Erkenntnissen seien deutliche Bestrebungen zur Bildung neuer Strukturen des Bandidos MC NRW zu erkennen und bereits bestätigt, wie aus einem internen Bericht der Sicherheitsbehörden hervorgeht, den unsere Redaktion einsehen konnte.