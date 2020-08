Vor dem Landgericht Düsseldorf : Neuer Prozess um Mord an Wuppertaler Unternehmerpaar gestartet

Düsseldorf Neue Runde im spektakulären Mordfall Springmann: Ein neuer Prozess um den Tod des millionenschweren Wuppertaler Unternehmerpaars hat am Donnerstag begonnen. Es geht um den umstrittenen Freispruch eines mutmaßlichen Komplizen.

Die Wuppertaler Staatsanwaltschaft hält einen mutmaßlichen Komplizen (47) im Mordfall Springmann weiterhin für schuldig. Das hat Staatsanwalt Hauke Pahre am Donnerstag in Düsseldorf deutlich gemacht. Das Wuppertaler Landgericht hatte den Geschäftspartner des Enkels der Senioren in einem ersten Prozess freigesprochen, den Enkel aber wegen Mordes verurteilt. Der Bundesgerichtshof hatte den Freispruch aufgehoben und den Fall an das Düsseldorfer Landgericht verwiesen. Dort begann am Donnerstag der neue Prozess.