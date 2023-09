Gebirge in Ostwestfalen Favorit für zweiten Nationalpark in NRW gefunden

Der Nationalpark in der Eifel ist der einzige seiner Art in Nordrhein-Westfalen. Naturschutzverbände fordern schon länger die Einrichtung eines zweiten Parks. Am Mittwoch, 6. September, startet die Landesregierung nun ein Beteiligungsverfahren für die Auswahl des Gebietes. Klarer Favorit der Umweltverbände ist das Eggegebirge in Ostwestfalen. Fragen und Antworten zum Gebirgszug, der bald Nationalpark werden könnte.