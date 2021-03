Familiendrama in Neuenrade : 24-jährige Mutter zweier Kinder wird bei Streit tödlich verletzt

Familiendrama in Neuenrade

Neuenrade Ein Streit zwischen getrennt lebenden Eltern in Neuenrade im Märkischen Kreis ist eskaliert. Der Vater wurde von der Polizei verhaftet. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Nach einem Streit zwischen den getrennt lebenden Eltern zweier Kleinkinder in Neuenrade im Märkischen Kreis ist die 24-jährige Mutter gestorben. Sie war schwer verletzt worden. Der 22-jährige Vater der Kinder wurde bei der Auseinandersetzung am Freitag in einer Wohnung verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie starb noch dort.