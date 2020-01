Gewalttat in Neuenkirchen : Sohn soll 79-Jährige in Brunnen ertränkt haben - Mordanklage

Sohn soll 79-Jährige in Brunnen ertränkt haben - Mordanklage

Gewalttat in Neuenkirchen

Rettungskräfte gehen im Juni 2019 an den Tatort. Foto: dpa/Nord-West-Media TV

Neuenkirchen/Münster Ein Mann soll seine Mutter in Neuenkirchen im Münsterland in einem Brunnen ertränkt haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage erhoben.

Laut Mitteilung von Donnerstag geht die Behörde davon aus, dass der 55-jährige seine Mutter wegen Erbstreitigkeiten am 25. Juni in Neuenkirchen im Münsterland umgebracht hat. Er soll ihr erst gegen den Kopf geschlagen und sie anschließend mit einem Hebegurt auf dem familieneigenen Gelände einer Gartenbaumschule in das zwei Meter tiefe Wasser herabgelassen haben. Dort ertrank die vermutlich wehrlose Frau laut Anklage.