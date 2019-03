Neue Zugverbindung ab Ende Mai : Flixtrain fährt von Köln nach Berlin

Düsseldorf Flixtrain bietet ab Ende Mai eine neue Zugverbindung zwischen Köln und Berlin an. Auch in Düsseldorf hält der Zug. Zunächst sechs Mal in der Woche fahren die Züge jeweils pro Richtung.

Am 23. Mai geht es los: Um 8.11 Uhr fährt der erste Flixtrain vom Berliner Südkreuz nach Köln. Von Köln geht es um 16.01 Uhr zurück. Stationen sind in Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund, Bielefeld, Hannover und Wolfsburg. Die Fahrten dauern zwischen fünfeinhalb und sechs Stunden und damit länger als mit dem ICE der deutschen Bahn.

Zunächst wird die Verbindung sechs Mal wöchentlich in jede Richtung angeboten. Im Laufe des Sommers will Flixtrain die Taktung auf bis zu zwei Abfahrten pro Tag und Richtung erhöhen.

Karten für die Fahrt gibt es ab 9,99 Euro. Wie bei Flixbus gibt es ein „dynamisches Preissystem“, wie Flixtrain auf Anfrag mitteilt: Die Höhe des Preises hänge von der Auslastung der jeweiligen Zug-Verbindung ab. Je früher man bucht, desto günstiger sei das Ticket.

