Studienergebnisse : In NRW fehlen bis 2030 Zehntausende Kita-Fachkräfte

In NRW mangelt es an Kita-Personal: Einer aktuellen Studie zufolge fehlen bis 2030 rund 62.000 Kita-Fachkräfte (Symbolbild). Foto: dpa/Uwe Anspach

Gütersloh Der deutsche Kita-Ausbau leidet nach wie vor unter einem starken Mangel an Erzieherinnen und Erziehern. In Nordrhein-Westfalen fehlen bis 2030 einer Studie zufolge rund 62.000 Kita-Fachkräfte.

Fast 53.000 neu ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher werden bis dahin in den Beruf starten, wie die Bertelsmann-Stiftung in ihrem am Dienstag in Gütersloh veröffentlichten Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme errechnete. Es seien jedoch Zehntausende zusätzliche Fachkräfte notwendig, damit in allen Kitas eine kindgerechte Personalausstattung nach wissenschaftlichen Empfehlungen sowie ausreichend Plätze zur Verfügung stehen.