Stichproben in NRW zur Mehrwegpflicht Die Manta-Platte in der Tupperdose

Es brutzelt in der Fritteuse, Pommes werden goldgelb frittiert. In „Manu’s Treff“ herrscht reger Betrieb. Der kleine Imbiss in Rheinhausen, ganz in der Nähe des Duisburger Hafens, füllt sich gerade zur Mittagszeit mit hungrigen Kunden. Inhaberin Manuela Kahlke und ihr Team bedienen gleich mehrere Gäste, das Essen wird blitzschnell verpackt. In der Regel landen Pommes, Currywurst und Co. auf klassischen Einwegtellern, doch Kahlke präsentiert auch gerne ihre nachhaltigen Alternativen. „Bei uns gibt es schon seit mehr als zwei Jahren Mehrwegschalen für Speisen. Die sind sogar mikrowellentauglich“, sagt Kahlke. Damit ist sie vielen ihrer Kollegen bereits einen Schritt voraus, die sich aktuell noch mit dem neuen Verpackungsgesetz arrangieren müssen.