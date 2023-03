Hightech-Helm, Mini-Pumpe, Tracker Für alle Fälle gerüstet

Dinge am Rad sicher zu verstauen, ist oft nervig, wenn man nicht gleich einen Korb oder eine Tasche anbringen will. Das Start-up Baiki aus Saarbrücken hat sich des Problems angenommen und ein vielseitig verwendbares Gummiband entwickelt. Witzigerweise hat es die Form eines Fahrrads und wird einfach um den Rahmen gelegt. Das Material ist extrem elastisch und lässt sich um 250 Prozent dehnen, dabei vermag es bis zu 800 Gramm an Gewicht tragen und ist pflegeleicht. Wasserflaschen, Smartphones, eine Luftpumpe oder Werkzeug und vieles andere lässt sich so ohne großen Aufwand in Griffweite verstauen. Preis: rund acht Euro.