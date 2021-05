Ministerium fördert Drohnen-Einsatz : Reh-Rettung aus der Luft

Ursula Heinen-Esser (l, CDU), Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, schaut sich die Bedienung einer Drohne mit Wärmebildkamera durch einen Jäger (r) an. Foto: dpa/Oliver Berg

Tönisvorst 22 Kreisjägerschaften in Nordrhein-Westfalen haben vom Umweltministerium Drohnen zur Rettung von Rehkitzen bekommen. Die Fördermittel in Höhe von rund 200.000 Euro waren extrem schnell ausgeschöpft. Auch in Viersen sind die Geräte jetzt im Einsatz.