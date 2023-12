Neue Doku über Silvia von Schweden Brasilianisches Herz, deutscher Kopf und schwedische Seele

Damals war es noch nicht einmal selbstverständlich, dass Mädchen Abitur machten. Auch wenn Silvia Sommerlath als Tochter eines Deutschen und einer Brasilianerin in Heidelberg geboren wurde, „verbrachte sie prägende Jahre in Düsseldorf“, wie Melchior sagt. Im Jahr 1957 zog die Familie nach einigen Jahren in Brasilien nach Düsseldorf, als Silvia 14 Jahre alt war. Sie besuchte die Luisenschule, damals eine reine Mädchenschule, und machte auch in Düsseldorf ihr Abitur. „Sie hat mir erzählt, dass sie noch heute Freundinnen aus dieser Zeit hat.“ In der Doku sagt die Königin: „Manche sagen, ich habe ein brasilianisches Herz, einen deutschen Kopf und eine schwedische Seele – aber das vereint man ja alles in einer Person.“