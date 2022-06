Mehr Bürokratie und weniger Geld : Teststellenbetreiber in NRW hadern mit neuen Corona-Test-Regeln

Werl/Arnsberg Mit den neuen Regeln zu den Corona-Bürgertests hadern so einige Teststellenbetreiber in Nordrhein-Westfalen. Größerer organisatorischer Aufwand und geringere Einnahmen sind zwei der Punkte, die aufstoßen.

Weniger Geld pro Test, unterschiedliche Gruppen von Testpersonen, neue Vorgaben nur Stunden vor Inkrafttreten - so manch Teststellenbetreiber in Nordrhein-Westfalen hadert mit den neuen Regelungen zu den Corona-„Bürgertests“. Am Donnerstag habe erstmal „komplettes Chaos“ geherrscht, kritisierte etwa Sven Teschner, der in Werl ein Testzentrum betreibt. „Wir waren kurz am Überlegen, ob wir den Laden nicht einfach dichtmachen.“ Auf die Zentren kommt organisatorischer Aufwand zu, außerdem müssen sie mit geringeren Einnahmen rechnen.

Bis in die Nacht zum Donnerstag habe man noch an der Umsetzung der Regeln gearbeitet, sagte Teschner. Die Vorgaben waren am Mittwoch - Stunden vor Inkrafttreten - veröffentlicht worden. Ein Anrecht auf kostenlose Tests haben künftig nur mehr bestimmte Risikogruppen. Will man eine Veranstaltung besuchen oder hat eine rote Corona-Warn-App, muss man drei Euro Eigenanteil leisten, den Rest zahlt der Staat. Wer sich ohne Grund testen lassen will, muss komplett selbst bezahlen. Den Preis bestimmt in diesem Fall das Testzentrum.