Von Freibad-Dusche bis Salzstreuer : Welche neuen Corona-Regeln jetzt für NRW gelten

Düsseldorf Das Gesundheitsministerium justiert nach: Es gibt konkretere Regeln für Restaurants, Campingplätze - und erstmals auch Freibäder. Dort gilt auch in der Sammeldusche ein Mindestabstand. Ein Überblick.

Schwimmen, Essen und Campen in Zeiten von Corona: Das NRW-Gesundheitsministerium hat neue Regeln unter anderem für Freibäder, Restaurants, Hotels, Massagestudios und Friseure veröffentlicht. Durchgehend gelten Mindestabstand oder Maskenpflicht, wenn der nicht durchzuhalten ist. Ein Überblick.

Vorgeschrieben wird eine begrenzte Zahl an Gästen, der stetige Mindestabstand - auch im Becken und in Duschen - sowie Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Jeder Besucher soll zudem registriert werden. Gäste müssen sich nach Betreten des Freibads die Hände waschen oder desinfizieren. Freibäder dürfen ab dem 20. Mai wieder öffnen. Hier lesen Sie die vollständigen Regeln.