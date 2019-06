Neue Ampelmännchen : In Bergkamen lotsen Bergmänner über Kreuzungen

Ein Bergmann mit Grubenlampe leuchtet rot und grün als Ampelmännchen in Bergkamen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Bergkamen Bergkamen investiert in Heimatnähe: In der Ruhrgebietsstadt leuchten den Fußgängern seit Montag auch Bergmänner als Ampelmännchen entgegen. An sechs Ampelanlagen regele nun ein kleiner Kumpel mit Grubenlampe in Grün oder Rot den Verkehr.

Das sagte eine Sprecherin der Stadt. Demnächst sollen zudem zwei Ampelanlagen mit Römer-Bildern den Betrieb aufnehmen. Der Stadtrat hatte im April beide Motive abgesegnet und dafür rund 13 000 Euro Kosten eingeplant.

Der Römer mit Helm, Schild und Lanze sei ein bundesweites Novum, dafür würden Schablonen als Unikate angefertigt, so die Sprecherin. Den Bergmann habe man dagegen übernehmen können - den gebe es schon andernorts, etwa in Duisburg.

Hintergrund der originellen Ampelbilder: „Heimatnähe und Identifikation mit der Stadt und ihrer Geschichte“, wie die örtliche SPD-Fraktion als Initiatorin betonte. Bergkamen ist vom Bergbau geprägt. Und einst gab es dort ein gewaltiges römisches Außenlager.

(felt/dpa)