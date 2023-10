Fünf Monate nach Sprengung Verkehrsminister Wissing kommt zum ersten Spatenstich an der Talbrücke Rahmede

Fünf Monate nach der Sprengung der maroden Rahmede-Talbrücke bei Lüdenscheid beginnen am Donnerstag (11.00 Uhr) offiziell die Arbeiten am Neubau. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Vertreter der Autobahn GmbH des Bundes sowie der Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid, Sebastian Wagemeyer (SPD), sind beim symbolischen ersten Spatenstich dabei. In den vergangenen Monaten wurde das Baufeld geräumt und die Reste der gesprengten Brücke aus dem Fallbett der Sprengung abtransportiert.