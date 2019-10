Statistisches Bundesamt : Neuanmietungen in NRW um acht Prozent teuer

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen zahlen Neumieter im Schnitt knapp acht Prozent mehr als Menschen mit älteren Mietverträgen. Spitzenreiter sind Mieten im Regierungsbezirk Köln.

Für eine ab dem Jahr 2015 angemietete Wohnung bezahlten private Haushalte in NRW 2018 durchschnittlich 7,10 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 7,6 Prozent mehr als die durchschnittliche Nettokaltmiete in NRW (6,60 Euro Euro).

So hoch sind die Mieten für Studenten in NRW

So heftig sind die Mieten in zehn Jahren gestiegen

Weit über dem jeweiligen Landesdurchschnitt lagen die Neumieten ab dem Einzugsjahr 2015 nach Angaben der Statistiker in Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg. Am größten war der Unterschied jedoch in Berlin: Dort zahlten Meiter 2018 mit 9,10 Euro fast ein Viertel mehr als die durchschnittliche Nettokaltmiete der Stadt (7,40 Euro). Am höchsten lag die Nettokaltmiete bei Neuanmietungen mit 10,30 Euro pro Quadratmeter in Hamburg.