Feuer in Nettersheim Brand in Schreinerei – Eigentümer bei Löschversuch verletzt

Beim Versuch, einen Brand in seiner Schreinerei im Kreis Euskirchen zu löschen, hat sich ein Mann verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte die Feuerwehr das aus ungeklärter Ursache ausgebrochene Feuer löschen. Es entstand demnach ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Das Dach der Schreinerei sei akut einsturzgefährdet, hieß es. Die Polizei nahm nach dem Brand am Dienstagabend die Ermittlungen auf.