Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ : Europas erfolgreichster Dealer wohnt in Bonn-Ippendorf

In einer Straße in Ippendorf steht das Haus, das in der Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“ zu sehen ist. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In dem Bonner Stadtteil wohnt einer der erfolgreichsten Drogendealer Europas – zumindest in der Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“. Ein Haus ist in der Serie regelmäßig zu sehen. Wer wohnt dort? Und wie ist das Haus in der Serie gelandet?

In dieser Straße in Ippendorf wohnt also einer der erfolgreichsten Dealer Europas. Aus dem Kinderzimmer hat Lenny zusammen mit seinem Kumpel Moritz einen Versandhandel für Drogen aufgebaut. Zumindest in der Netflix-Produktion How to Sell Drugs Online (Fast), deren dritte Staffel in dieser Woche gestartet ist. Die Serie spielt in der fiktiven deutschen Kleinstadt Rinseln - und ein bisschen Rinseln ist auch in Ippendorf. Dort das Haus, in dem Lenny wohnt und das in einigen Folgen zu sehen ist.

Vor der Tür sind zwei Räder geparkt. Mülltonnen stehen draußen. Was passiert, wenn man dort klingelt? Die Tür geht einen Spaltbreit auf, ein Mann schaut heraus. Hat er Lust, ein bisschen über die Serie zu sprechen? „Nee. Meine Frau wollte das“, sagt er. „Ich mag die Serie nicht mal.“ Mehr ist aus ihm nicht herauszubekommen.

Ist die Geschichte hier schon zu Ende? Vielleicht wissen die Nachbarn etwas von Drogen? Und tatsächlich: Zwei Häuser weiter öffnet Monika Kettler die Tür. „Die Dreharbeiten waren superinteressant, das Team supernett“, sagt sie. Mindestens zweimal hat die Kölner Bildundtonfabrik in der Straße gefilmt. Eine Anfrage dazu lässt die Produktionsfirma unbeantwortet. Zu anderen bekannten Formaten, für die die Kölner verantwortlich sind, zählt etwa das Neo Magazin Royale von Jan Böhmermann.

How to Sell Drugs Online (Fast) basiert auf der Geschichte von Maximilian S. Der hatte unter dem Namen Shiny aus seinem Kinderzimmer übers Netz fast eine Tonne Drogen verkauft. Die Ware – Kokain, Ecstasy, LSD – schickte er an Besteller in Deutschland, aber auch nach Indonesien und Australien. Vier Millionen Euro verdiente er mit seinen Geschäften. 2015 verurteilte das Landgericht Leipzig den damals Zwanzigjährigen zu sieben Jahren Jugendstrafe.

Seinen Part in der Serie übernimmt Schauspieler Maximilian Mundt. Seinen Kumpel Lenny, der im Rollstuhl sitzt, spielt Danilo Kamperidis. In einem Interview sagte er kürzlich, er sei schon mehrmals am Set eingeschlafen, das liege am Rollstuhl, weil er die ganze Zeit sitze. Im gleichen Interview verriet Kamperidis auch, dass die Whatsapp-Gruppe der Schauspieler „Druglords“ (Drogenbosse) heiße.

Im Gespräch mit Anwohnerin Monika Kettler stellt sich dann heraus, dass das Haus ihrer Schwester gehört. Die Mitarbeiter der Produktion hätten damals einfach bei ihrer Schwester geklingelt, weil sie fanden, das Haus passe gut nach Rinseln. So landete die Immobilie schließlich in der Serie. Laut Kettler wurde im Haus selbst nicht gedreht. Allerdings gebe es Szenen, in denen die Figuren das Haus betreten oder es verlassen. „Während des Drehs musste die Familie meiner Schwester sich ganz leise im hinteren Teil des Hauses aufhalten“, sagt Kettler.

Eins ihrer Familienmitglieder hätte es dann noch fast in die Sendung geschafft. Ihre Tochter übernahm eine kleine Statistenrolle, die Szene war am Ende aber nicht zu sehen. Ihre Kinder würden die Serie dennoch mögen. Sie könne sich dafür weniger erwärmen. Und damit endet dann auch die Spurensuche des GA. Drogenbosse gibt’s hier wohl doch nur in der Serie.