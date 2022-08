Längst leben in NRW nicht nur Tiere, die hier heimisch sind. Auch Exoten haben sich angesiedelt. Einige sind eine Gefahr für heimische Tierarten.



Waschbären: In ganz Deutschland sind sie inzwischen unterwegs, breiten sich auf der Suche nach neuen Revieren aus: In Nordrhein-Westfalen haben die Jäger in einer Saison 8573 Waschbären geschossen – so viele wie noch nie. Seit 1954 wird der Waschbär ganzjährig bejagt. Der Waschbär gefährdet unter anderem die Bodenbrüter