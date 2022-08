Schnappschildkröte: Ihre Haltung ist Privatpersonen in Deutschland verboten, doch immer wieder tauchen diese nicht ungefährlichen Tiere aus Nordamerika in der freien Natur auf. Meistens sind sie ausgesetzt worden. In Dusiburg hat eine solche Schildkröte schon Passanten angegriffen, in Düsseldorf musste die Feuerwehr sie aus einem Schulteich fangen, in der Leverkusener Diepentalsperre sorgten sie für Aufregung.