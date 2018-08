Nelson Müller - Fernsehkoch wegen Asthma-Anfall bei Unfall schwer verletzt

Asthma-Anfall am Steuer

Essen Bei einem Verkehrsunfall am frühen Morgen in Essen ist der Fernsehkoch Nelson Müller schwer verletzt worden. Er fuhr gegen eine Ampelanlage. Die Feuerwehr musste ihn aus dem beschädigten Fahrzeug befreien.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen in Essen auf der Alfredstraße/Ecke Manfredstraße. Ganz in der Nähe liegt der Grugapark.