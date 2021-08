Herbstlicher Morgen in NRW : Wie ungewöhnlich ist Nebel im Sommer?

Auch der Düsseldorfer Hauptbahnhof lag am Morgen noch in dichtem Nebel. Foto: dpa/Mona Wenisch

Düsseldorf Der Morgen begann in weiten Teilen von NRW nebelig und grau, fast schon herbstlich. Im Laufe des Tages soll es aber klarer und sonniger werden. Wie ungewöhnlich sind solche Nebelfelder im Sommer?

Mancher glaubte am Morgen schon nicht mehr daran, dass es wirklich erst August ist. Zähe Nebelfelder waren in ganz Nordrhein-Westfalen zu sehen, nur langsam lösen sie sich auf. So ein trübes Erwachen ist sonst eher im Herbst üblich. Doch auch für die aktuelle Wetterlage ist der Nebel eigentlich gar nicht so außergewöhnlich, erklärt Yvonne Engemann, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes.

Nebelfelder wie am Morgen seien eigentlich ganz typisch für den Herbst, sagt sie. „Nach den gestrigen Niederschlägen und der klaren und deshalb kühlen Nacht bildet sich zumindest eine Dunstschicht am Morgen, oft auch Nebel wie heute“, so Engemann. Denn je feuchter die Luft sei und je mehr Abstrahlung dieser Feuchtigkeit vom Boden vorhanden sei, desto eher gebe es dann auch Nebel. Besonders sei die Wetterlage nicht, aber man sei daran eben im August nicht so sehr gewöhnt, sagt die Meteorologin.

Nebel ist im Prinzip nichts anderes als eine Wolke am Boden. Kalte Luft kann dabei weniger Wasser aufnehmen als warme. Nach den Niederschlägen am Dienstag, die auch am Abend auf der Bodenschicht nicht mehr abtrocknen konnten, wurde diese feuchte Grundschicht dann erst am Mittwochmorgen langsam durch die Sonne abgetrocknet. „Deshalb ist dann dieser dichte und zähe Nebel entstanden, der weite Teile von Nordrhein-Westfalen überzogen hat“, sagt Engemann.

Aktuell befänden wir uns aber kurz vor einem neuen Hochdruckwetter, das trockne dann die feuchte Luft wieder besser ab. „In der kommenden Nacht ist es deshalb nicht zu erwarten, dass sich wieder solche Nebelschwaden bilden“, sagt Engemann. Außerdem soll der Mittwoch im Tagesverlauf wieder freundlicher und sonniger werden. Der Nebel wird sich Laufe des Vormittages auflösen, sonst bleibt es teils wechselnd bewölkt. Am Nachmittag und Abend wird es dann aber gebietsweise heiter bis sonnig, es bleibt dabei überwiegend niederschlagsfrei. Auch die Temperaturen steigen auf eine Höchsttemperatur von 23 bis 26, in den Hochlagen bis 21 Grad.