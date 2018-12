Schwerpunkt NRW: GSG9 bei Großrazzia gegen italienische Mafia im Einsatz

Wiesbaden Am Mittwochmorgen haben Einsatzkräfte in mehreren Ländern eine Razzia gegen die organisierte Kriminalität gestartet. Auch die GSG9 ist im Einsatz. Es gibt Durchsuchungen und Festnahmen. Schwerpunkt ist Nordrhein-Westfalen.

In Pulheim bei Köln wird seit den frühen Morgenstunden eine Pizzeria durchsucht. „Es liegt ein Haftbefehl vor und es geht um Rauschgiftkriminalität“, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei unserer Redaktion. Es ist nur ein Einsatzort von vielen. Rund 240 Polizisten des Bundeskriminalamtes und 200 Kräfte der Bundespolizei durchsuchen seit dem frühen Morgen Restaurants, Wohnungen und Geschäftshäuser in Deutschland, wie unsere Redaktion aus Ermittlerkreisen erfuhr. Darunter sind auch Kräfte der GSG9, einer Spezialeinheit der Bundespolizei zu Bekämpfung von Schwerstkriminalität und Terrorismus.

Spezialeinsatz in sieben Städten : Zoll geht mit Großrazzia in NRW gegen organisierte Kriminalität vor

Koordiniert werde die länderübergreifende Aktion von der Abteilung „Eurojust“. Informationen zu den Ermittlungen und den aktuellsten Erkenntnissen in Deutschland will BKA-Vizepräsident Peter Henzler am Nachmittag in Wiesbaden vorstellen. In Deutschland sind neben NRW außerdem Einsätze in Bayern offiziell bestätigt.