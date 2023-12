Ermittlungen in Münster Mutmaßliches Mitglied der Mafia – 62-jähriger aus Haft entlassen

Nach Auskunft der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Hamm hätten die Behörden in Italien keine ausreichenden Details zu den Vorwürfen genannt. Anfragen aus Hamm seien in den folgenden Monaten ohne Antworten geblieben, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft am Montag der dpa. Daraufhin hätte der 62-Jährige entlassen werden müssen. Zuvor hatte der „WDR“ über die Entlassung aus der Auslieferungshaft berichtet.