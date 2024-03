Ein Auftrag für Generationen Wie man NRWs Wälder wieder aufbaut

143 000 Hektar Wald - mehr als ein Sechstel der Waldfläche des gesamten Landes und damit so viel wie nirgendwo sonst in Deutschland - sind laut Landesforstbetrieb in Nordrhein-Westfalen seit 2018 abgestorben. „Denkwürdig und historisch“, nennt Thomas Kämmerling, Leiter der Forstbehörde Wald und Holz, sowohl Situation als auch Aufgabe, vor der man nun stehe. Gleichzeitig sei die „Ausgangslage für den Aufbruch zu neuen Wäldern“ so gut wie lange nicht: Der reichliche Regen der vergangenen Monate habe die Böden bis in tiefere Schichten durchfeuchtet. Gleichzeitig stünden den Waldbesitzern „niedrigschwellige Fördermittel“ zur Verfügung, sofern sie auf die Aufforstung mit als zukunftsfest eingestuften Mischwäldern setzten. Per Mausklick können sie Förderanträge stellen, ebenso im Internet abrufbar sind Empfehlungen für die richtige Baumart am richtigen Standort.