Online-Petition gestartet Naturschützer fordern mehr Tempo für zweiten Nationalpark in NRW

Naturschützer fordern von der Landesregierung mehr Nachdruck bei der geplanten Schaffung eines zweiten Nationalparks in Nordrhein-Westfalen. Derzeit halte sich das Land aus dem Entscheidungsprozess heraus und verweise auf die Landkreise, kritisierte die Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) in NRW, Heide Naderer, am Mittwoch in Düsseldorf. Außerdem fehle es an einer Einbeziehung der breiten Bevölkerung.