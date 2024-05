Vogelstimmen und Natur per Smartphone Das bieten die Aktionstage der Naturparke in NRW

Die zwölf Naturparke in Nordrhein-Westfalen bieten am 25. und 26. Mai ein Programm mit Naturerlebnissen. Einzelne Einrichtungen brechen auf zu Vogelstimmenwanderungen, Naturentdeckungen per Smartphone oder Wildstrauchblüten-Exkursionen. Insgesamt 24 Veranstaltungen, zu denen man sich anmelden sollte, werden angeboten. Darunter seien außergewöhnliche Veranstaltungen an besonderen Orten, unter freiem Himmel oder in alten Gemäuern, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, teilte die Koordinierungsstelle der Naturparke in NRW mit. Manche Termine seien bereits ausgebucht.