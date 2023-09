„Netz aus Wildnisgebieten“ Verfahrensstart für zweiten Nationalpark in NRW

Wo er entsteht, ist bislang offen: Für einen zweiten Nationalpark in Nordrhein-Westfalen will die Landesregierung an diesem Mittwoch das Beteiligungsverfahren starten. So können dann etwa Regionen ihr Interesse daran bekunden. Außerdem sollen mit dem Verfahren die Akzeptanz für das Landesvorhaben erhöht und potenzielle Flächen identifizieren werden, heißt es im Vorfeld. Ein Termin, bis wann letztlich eine Entscheidung fallen soll, ist nicht bekannt.