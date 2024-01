Ein Park im Wandel Vom Dornröschen zum Hotspot der Biodiversität – das ist der Nationalpark Eifel

Inzwischen kommen jährlich etwa eine Million Besucher in die Region mit den tollen Ausblicken auf Talsperren und Berge. Sie liegt etwa 50 Kilometer von Köln entfernt. Das Wander- und Radwegenetz ist 240 Kilometer lang. An sechs Tagen in der Woche bieten die Ranger kostenlose Touren an. Es gibt ein barrierefreies Wanderwegenetz und ein Jugendwaldheim für Schulklassen. An Wochenenden sind manche Parkplätze voll: Natur boomt. Und die Verwaltung ist gefordert, einen Ausgleich zu schaffen zwischen Besuchern und dem Schutz der Natur.