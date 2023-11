Von Schlössern, Kanälen und Betten Auf Napoleons Spuren im Rheinland

Um Napoleons „Grand Canal du Nord“, den Nordkanal, stets mit so viel Wasser zu versorgen, dass er schiffbar ist, beauftragte der Kaiser Ingenieure, die auf den berühmten Canal du Midi angelegt haben, eine technische Lösung zu finden. Was daraus geworden ist, lässt sich heute noch in Neuss besichtigen: Unweit der Stadthalle Neuss, an der Kreuzung des Nordkanals mit der Obererft, liegt das „Epanchoir", ein Bauwerk, das zum Zeitpunkt seiner Entstehung in Deutschland einmalig war. Wirklich in Betrieb gegangen ist es nie, heute kann aber eine 22 mal 45 Meter große Rekonstruktion des Wasserkreuzungsbauwerks besichtigt werden. Tafeln erläutern die Geschichte und Funktion, aber auch Napoleons strategische Überlegungen beim Bau von Epanchoir und Nordkanal.