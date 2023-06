Spezialabteilung Zeos Ministerin Faeser warnt vor Kriminalität aus den Niederlanden

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) sieht in der Organisierten Kriminalität eine der größten Bedrohungen für die innere Sicherheit – und wie Faeser die Gefahr, dass die Schwerstkriminalität aus den Niederlanden auch in NRW Fuß fassen kann. „Wir alle erinnern uns mit Schrecken an die Ermordung des Rechtsanwalts eines Kronzeugen mit Bezug zur organisierten Kriminalität in den Niederlanden“, betonte Limbach. „Wir haben aber auch die aktuelle Bedrohung durch Geldautomatensprengungen und Aktivitäten der ´Ndrangheta in unserem Bundesland fest im Blick“, so der NRW-Justizminister weiter. Deshalb will er alles daransetzen, den Kriminellen ihre Gelder und Vermögenswerte abzunehmen. „Gewinnstreben ist die Triebfeder aller organisierten Kriminalität“, sagt er.