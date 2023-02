Nahverkehr und öffentlicher Dienst Verdi-Warnstreiks in NRW am Freitag fortgesetzt

In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens haben am Freitag die Bediensteten im Öffentlichen Dienst weiter gestreikt. Ein Schwerpunkt liege auf dem Nahverkehr in Düsseldorf, Wuppertal, Solingen und Remscheid, das Ausmaß sei aber geringer als bei den Warnstreiks am Donnerstag in NRW, sagte Verdi-Sprecher Udo Milbret. Gleichzeitig kündigte er weiteren Arbeitskampf vor der für den 22. und 23. Februar geplanten zweiten Runde der Tarifverhandlungen an.