Öffentlicher Nahverkehr : Ticket-App für Bus und Bahn in ganz NRW geht an den Start

Ticket-App für Bus und Bahn in ganz NRW geht an den Start

Düsseldorf Wer mit Bus und Bahn unterwegs ist, hat oft mit einer unsichtbaren Hürde zu tun: der Tarifgrenze. Eine Handy-App liefert jetzt Tickets für Fahrten mit Bus und Bahn in ganz NRW. Das Angebot soll noch ausgebaut werden - und zum Beispiel Hinweise auf Taxis geben.

Eine Ticket-App für den ganzen Nahverkehr in NRW ist am Montag an den Start gegangen. Die App „mobil.nrw“ liefert Nahverkehrs-Fahrscheine für alle vier Verkehrsverbünde in digitaler Form aus einer Hand. Via App werden auf dem Handy auch Fahrplanauskünfte, Abfahrten der nächstgelegenen Haltestellen und Störungen angezeigt. Entwickelt wurde „mobil.nrw“ vom Kompetenzcenter Marketing NRW und der DB Regio zusammen mit dem NRW-Verkehrsministerium. Fahrgäste können die digitalen Fahrscheine per Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal bezahlen.